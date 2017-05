Edmonton Election 2017

Edmonton’s Municipal Election is October 16, 2017

If you know any candidates who have announced their intentions to stand for Mayor, Council, or School Board, please send me an email at david.cournoyer@gmail.com. I will add them to the list. This is an unofficial list of candidates who have declared their intentions to stand for office. Candidates become official after Nomination Day on Monday, September 18, 2017. Visit Edmonton Elections for more details.

(List updated on May 16, 2017)

Edmonton City Council

Mayoral candidates

Don Iveson (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube)

Charles Laing

Council candidates (Find your Council Ward)

Ward 1

Andrew Knack (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter)

Ward 2

Bev Esslinger (Facebook, Twitter)

Ali Haymour (Facebook)

Shelley Tupper (Facebook, Twitter)

Ward 3

Rob Bernshaw (Facebook, Twitter)

Jon Dziadyk (Facebook, Twitter)

Hakin Isse (Facebook)

Dave Loken (Facebook, Twitter)

Sarmad Rasheed (Facebook, Instagram, Twitter)

Ward 4

Rocco Caterina

Justin Draper (Facebook, Twitter)

Sam Hachem (Facebook, Twitter)

Hassan Haymour (Facebook, Twitter)

Beatrice Ghettuba (Facebook, Twitter)

Aaron Paquette (Facebook, Twitter)

Alison Poste (Facebook, Twitter)

Tricia Velthuizen (Facebook)

Ward 5

Sarah Hamilton (Facebook, Twitter)

Miranda Jimmy (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter)

Dawn Newton

Svetlana Pavlenko (Facebook, LinkedIn, Twitter)

Ward 6

Taz Bouchier (Facebook)

Scott McKeen (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter)

Tish Prouse (Facebook, LinkedIn, Twitter)

Ward 7

Kris Andreychuk (Instagram, LinkedIn, Twitter)

Tony Caterina (Facebook)

Andrzej Gudanowski

Liz John West (Twitter)

Matthew Kleywegt

Mimi Williams (Facebook, Twitter)

Ward 8

Lenore Dilts (Twitter)

Ben Henderson (Facebook, Twitter)

Heather Workman (Facebook, Twitter)

Ward 9

Rob Agostinis (Facebook, Twitter)

Jesse Allen (Facebook, Twitter)

Tim Cartmell (Facebook, Twitter)

Payman Parseyan (Facebook, Instagram, Twitter)

Sandy Pon (Facebook)

Ward 10

Fahad Mughal

Michael Walters (Facebook, Twitter)

Ward 11

Brandy Burdeniuk (Facebook, Twitter)

Mike Nickel (Facebook, Twitter)

Troy Pavlek (Facebook, Twitter)

Keren Tang (Facebook, Twitter)

Ward 12

Moe Banga (Facebook, Twitter)

Edmonton Public School Board

Ward A

Ward B

Michelle Draper (Facebook, Twitter)

Ward C

Ward D

Trisha Estabrooks (Facebook, Twitter)

Adam Millie (Facebook, Twitter)

Ward E

Ward F

Michael Janz (Facebook, Twitter)

Ward G

Bridget Stirling [Facebook, Twitter]

Ward H

Ward I

Mary-ann Fleming [Facebook]

Edmonton Catholic School District

Ward 71

Patricia Grell (Twitter)

Ward 72

Ward 73

Ward 74

Debbie Engel (Facebook, Twitter)

Ward 75

Ward 76

Ward 77

Laura Thibert (Facebook, Twitter)